إيران تهدد باستهداف شحنات الدعم العسكري لإسرائيل: هدفًا مشروعًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - يأتي التحذير بينما تدخل المواجهة المفتوحة بين الطرفين أسبوعها الثاني، إذ أعلنت طهران تنفيذ هجوم جديد عبر عشرات الطائرات المسيّرة «الانفجارية» ضد مواقع داخل إسرائيل، وفق الإذاعة الرسمية الإيرانية.

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي السبت بأنّ غاراته أسفرت عن مقتل ثلاثة قياديين في «الحرس الثوري» الإيراني، بينهم سعيد إيزادي الذي وصفته تل أبيب بأنّه «همزة الوصل» بين إيران وحركة حماس. كما أكد شن ضربات على «بنى تحتية عسكرية» جنوب غربي إيران، في إطار ما سمّاه «عملية لإضعاف القدرات الإيرانية على مهاجمة إسرائيل».