شكرا لاهتمامكم بخبر «الشبح» و«توماهوك».. رأس الحربة الأمريكية في الهجوم على إيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قنابل خارقة للتحصينات أُلقيت على منشأة “فوردو” النووية الإيرانية، وصواريخ موجهة قصفت منشأتي نطنز وأصفهان.

وقالت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن الولايات المتحدة استخدمت ست قنابل خارقة للتحصينات تزن كل منها 15 طنًا، في ضرباتها على منشأة “فوردو” النووية الإيرانية.

وأوضحت أن تلك القنابل أُلقيت من قاذفات الشبح الأمريكية من طراز “B-2”.

وأضافت “استُخدم 30 صاروخ توماهوك أُطلقت من غواصات أمريكية في الهجمات على منشأتي نطنز وأصفهان”.

ما هي “B-2″؟



قاذفة “بي-2 سبيريت” هي مقاتلة شبحية.

تُعد من الطائرات النادرة ذات القدرات الفريدة.

هي الوحيدة القادرة على حمل القنبلة الخارقة للتحصينات GBU-57، المعروفة بـ”القنابل الثقيلة الخارقة”.

تاريخيًا، نفذت مهاما طويلة، مثل المهمة التي استمرت 44 ساعة عام 2001 من وايتمان إلى أفغانستان.

نشرت الولايات المتحدة ست قاذفات بي-2 في وقت سابق من هذا العام في قاعدتها في دييغو غارسيا بسبب التوتر مع إيران.

شاركت في ضربات جوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

صاروخ توماهوك

توماهوك صاروخ يتم إطلاقه من البحر ويصل لمدى بعيد.

التكلفة التقديرية لكل صاروخ 1.4 مليون دولار.

مداه المتوسط يتراوح من 800 ميل إلى 1553 ميلًا.

يمكن إطلاقها من السفن والغواصات التابعة للبحرية الأمريكية.

له قدرة استثنائية على حمل رؤوس حربية بوزن 1000 رطل.

يمكن إعادة برمجة الصواريخ في منتصف الرحلة.

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