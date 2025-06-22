مواجهة سالزبورغ ستكون صعبة على الهلال لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي الإيطالي ألبيرتو شيروتي، أن مواجهة الهلال أمام سالزبورغ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، ستكون في غاية الصعوبة.

شيروتي أوضح أن الزعيم مطالب بتحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن المعطيات قبل المباراة تصب في مصلحة الفريق النمساوي، وذلك خلال تصريحات صحفية عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“المواجهة ستكون صعبة على الهلال، لأن سالزبورغ فاز في مباراته الأولى، عكس الزعيم الذي تعادل”.

-“الهلال واجه فريقًا كبيرًا، وكان المجهود البدني في المباراة الأولى أعلى بكثير”.

-“دائمًا ما تكون المباراة الثانية في دور المجموعات صعبة، لأنها تحدد المصير، والكل يسعى للفوز”.

-“سالزبورغ يضم لاعبين مميزين، ولذلك يجب على الهلال أن يكون حذرًا في هذه المواجهة”.