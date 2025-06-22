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نجم الريال الجديد يفوز بجائزة رجل المباراة مع ريفر بليت

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  • نجم الريال الجديد يفوز بجائزة رجل المباراة مع ريفر بليت 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – فاز فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت الذي انضم رسميًا إلى صفوف نادي ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الأرجنتيني ضد مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية.

ماستانتونو قدم مباراة مميزة في مركز الجناح ولعب 84 دقيقة، والتي شهدت محاولات عديدة منه للتسجيل وصناعة بعض الفرص، ولكنها لم تنجح، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

اللاعب الأرجنتيني تم إعلان انضمامه إلى ريال مدريد بشكل رسمي، وسيستكمل بطولة كأس العالم للأندية مع ريفر بليت قبل بدء مشواره مع الفريق الملكي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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