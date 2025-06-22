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غيابات الهلال أمام سالزبورغ في مونديال الأندية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن غياب أربعة لاعبين من صفوف الهلال، عن مواجهة سالزبورغ، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

الزعيم يفتقد خدمات كل من: ألكسندر ميتروفيتش، وكايو سيزار، إلى جانب الثنائي المحلي عبدالإله المالكي وياسر الشهراني، وذلك بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

الهلال يستعد لمواجهة سالزبورغ، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال الأندية 2025.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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