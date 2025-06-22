شكرا لاهتمامكم بخبر ترامب يؤكد تدمير منشآت إيران النووية تماما: إما «السلام» أو «الكارثة» والان مع التفاصيل



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدمير المنشآت النووية الإيرانية، التي قصفتها واشنطن فجر الأحد، بشكل كامل.



وقال ترامب في كلمة للشعب الأمريكي، بعد القصف الذي نفذته مقاتلات أمريكية لثلاث منشآت نووية إيرانية “هاجمنا 3 منشآت نووية. فوردو ونطنز وأصفهان. هدفنا كان تدمير إمكانيات إيران للتخصيب وإيقاف الخطر النووي الإيراني والممول الأول للإرهاب في المنطقة”.

وأضاف ترامب “حققنا نجاحا رائعا. المنشآت تم القضاء عليها بشكل كامل وتام”.

وتابع “إيران عليها مد يدها للسلام. مئات وآلاف في الشرق الأوسط قتلوا بسبب إيران”.

وأوضح “أشكر وأهنئ رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو. عملنا كفريق. قمنا بتحقيق الكثر للقضاء على هذا التهديد لإسرائيل”.

وقال ترامب “إما أن يكون هناك سلام أو كارثة في إيران. إذا لم يأت السلام سنضرب أهدافا أخرى بنفس السرعة. لا جيش يمكنه أن يحقق ذلك إلا الجيش الأمريكي”.

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