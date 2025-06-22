موقف كايو سيزار من المشاركة مع الهلال أمام سالزبورغ

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن غياب كايو سيزار، جناح الهلال، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام سالزبورغ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

الجهاز الطبي بالفريق قرر عدم الاستعجال في إعادة اللاعب إلى المباريات، مفضلًا منحه الوقت الكافي حتى يكتمل شفاؤه بشكل تام.

سيزار يواصل برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة في المباراة السابقة أمام ريال مدريد.