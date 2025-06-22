نتنياهو: ضربات ترامب لإيران “لحظة تاريخية”

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية في إيران، واصفًا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”الجريء والقوي”.

قرار سيغيّر مسار الأحداث

وقال نتنياهو، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عبرية، إن “ترامب تصرف بقوة كبيرة في استهداف منشآت إيران النووية”، معربًا عن شكره للرئيس الأمريكي على ما وصفه بـ”القرار التاريخي”.

وأكد أن هذا القرار سيُحدث تحولًا استراتيجيًا في المنطقة، مضيفًا أن “القوة هي الأساس الذي يُبنى عليه السلام”، مشيرًا إلى أن قيادة ترامب “خلقت لحظة تاريخية قد تُمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر أمنًا وازدهارًا”.

ترامب يعلن هجومًا واسعًا على المنشآت النووية الإيرانية

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، في بيان عاجل، تنفيذ الولايات المتحدة هجومًا جويًا دقيقًا استهدف منشآت نووية إيرانية في كل من فوردو ونطنز وأصفهان.

3 ضربات ناجحة.. والطائرات غادرت بسلام

وفي منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “لقد نفذنا هجومًا ناجحًا للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، جميع الطائرات الآن خارج الأجواء الإيرانية، وقد أسقطنا حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو، والطائرات عادت بأمان إلى الوطن”.

تحية للجيش الأمريكي ودعوة للسلام

وأشاد ترامب بالقوات المسلحة الأمريكية، قائلاً: “أهنئ مقاتلينا العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يمكنه تنفيذ ما فعلناه. الآن هو وقت السلام”.

B-2 الشبحية تقود العملية.. واستخدام قنابل خارقة للتحصينات

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، شاركت في العملية ست قاذفات أمريكية من طراز B-2 الشبحية، القادرة على التسلل إلى العمق الإيراني دون اكتشافها، والمزودة بقنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، المصممة خصيصًا لتدمير المنشآت النووية المحصنة مثل فوردو.

تدمير شامل لمنشأة “فوردو” هدف الضربة الرئيسي

وكشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الهدف الرئيسي للعملية هو تدمير منشأة “فوردو” النووية بشكل كامل، بما في ذلك بنيتها التحتية، وأجهزة الطرد المركزي، والمخزون الاستراتيجي من اليورانيوم المخصب.