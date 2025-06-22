عدن - ياسمين عبد العظيم - قاد كينو نجم نادى بيراميدز السابق فريق فلومينينسي البرازيلي، لتحقيق فوز كبير على أولسان هيونداي الكوري،بعد أن كان متأخر بهدفين مقابل هدف ليقلب،النتيجة إلى الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف فلومينينسي، جون ارياس فى الدقيقة 27 إثر تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة.

وتعادل أولسان عن طريق لى جيون جيون فى الدقيقة 37 وفى الوقت المحتسب بدل من الضائع فى الشوط الأول سجل الفريق الكوري الجنوبي الهدف الثاني عن طريق أم وأن سانج.

ريمونتادا فلومينينسي البرازيلي تصدم أولسان هيونداي الكوري بمشاركة نجم بيراميدز السابق

وفى الشوط الثاني انتفض راقصى فلومينينسي البرازيلي، حيث صالو وجالو بتسجيل ثلاث أهداف دفعة واحدة نونو تو وخوان بابلو فرتيس والبديل كينو ،نجم بيراميدز السابق فى الدقائق 66 و83 و92.

بهذه النتيجة يتصدر نادي فلومينينسي البرازيلي ترتيب مجموعة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في منافسات كأس العالم للأندية 2025.

تضم المجموعة السادسة في هذه المنافسات كلًا من فلومينينسي وبوروسيا دورتموند وماميلودي صنداونز وأولسان هيونداي.

ترتيب مجموعة صن داونز

حقق دورتموند فوزًا مثيرًا على صنداونز بنتيجة (4-3) في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

كما شهدت المباراة الأخرى بين فلومينينسي وأولسان تفوق الفريق البرازيلي، حيث حقق انتصارًا كبيرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية 2025..

1) فلومينينسي: 4 نقاط

2) دورتموند: 4 نقاط

3) صنداونز: 3 نقاط

4) أولسان: دون نقاط

يتصدر فلومينينسي المجموعة على حساب دورتموند بفضل فارق الأهداف، إذ انتهت المواجهة المباشرة بينهما في الجولة الأولى بالتعادل السلبي.