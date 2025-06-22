لاعب أولسان: نشعر بالرضا رغم الخسارة برباعية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أبدى جوستاف لودفيجسون، لاعب وسط أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، رضاه عن أداء فريقه عقب السقوط أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وفشل أولسان في الحفاظ على تقدمه 2-1 في الشوط الأول، ليستقبل ثلاثية قاسية في الشوط الثاني، ويخسر بنتيجة 4-2، الجولة الثانية من المجموعة السادسة بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة.

وقال لودفيجسون عقب اللقاء: “أعتقد أننا بذلنا أقصى ما لدينا، لم نقصر على الإطلاق داخل الملعب، ولهذا لا يسعنا سوى أن نشعر بالرضا عن الأداء”.

وأضاف اللاعب السويدي: “واجهنا فريقًا قويًا للغاية، ولم يكن كل شيء بأيدينا، للأسف، لم نستطع الحفاظ على مستوانا في الشوط الثاني”.

وبهذا الفوز، رفع فلومينينسي رصيده إلى 4 نقاط، متصدرًا المجموعة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق فوزًا مثيرًا 4-3 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط.

أما أولسان، فتذيل الترتيب بلا أي نقطة، بعد تلقيه الهزيمة الثانية تواليًا، ليودّع البطولة رسميًا التي تُقام بنظام جديد بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في تاريخها.