عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الأحد، رفع حالة التأهب وزيادة القيود في أنحاء البلاد، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها شنت ضربات على 3 منشآت نووية في إيران.

بعد ضرب أمريكا لإيران.. إسرائيل ترفع حالة التأهب وتزيد القيود وتمنع التجمعات

وأعلنت دولة الاحتلال، في بيانٍ رسمي معنون بـ«تغييرات في سياسة الحماية الخاصة بالجبهة الداخلية»، موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبعد تقييم أمني للوضع، تقرر إجراء تغيير فوري في سياسة الحماية التابعة للجبهة الداخلية، ابتداء من الأحد الساعة 03:45.

وأكد البيان “الانتقال في كافة مناطق البلاد إلى مستوى نشاط ضروري فقط”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الجيش الأمريكي نفذ هجومًا ناجحًا على 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وقال ترامب في منشور على «تروث سوشال»: “أتممنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، فوردو ونطنز وأصفهان”.