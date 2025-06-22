مالكوم: نطمح للفوز أمام سالزبورغ ونسعى لتطبيق أفكار إنزاغي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، عن المواجهة المرتقبة أمام سالزبورغ، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

مالكوم أكد أن طموح الفريق هو تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أهمية الانسجام مع أسلوب المدرب الجديد سيموني إنزاغي، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“طموحنا هو الفوز أمام سالزبورغ، والأيام التي تلت مباراة ريال مدريد كانت مهمة، لأننا في مرحلة بناء مع المدرب الجديد ونسعى لتطبيق أسلوبه”.

-“أفكار المدرب سيموني إنزاغي تتناسب مع إمكانيات وقدرات اللاعبين، ونحن نجهز أنفسنا من أجل الانتصار”.

-“كنت أنا من طلب التبديل أمام ريال مدريد، لأنني شعرت بعدم القدرة على تقديم نفس المجهود، خاصة في الجوانب الدفاعية إلى جانب كانسيلو”.

-“لسنا آلات، لكننا نسعى دائمًا للتطور ومساعدة الفريق. لدينا 29 لاعبًا في القائمة، وكل لاعب قادر على تقديم الإضافة”.

-“اعتدنا على اللعب في مستويات عالية، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لدينا”.