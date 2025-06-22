مقصلة في السيتي.. جوارديولا: سنبيع بعض اللاعبين من أجل مصلحتهم!

عدن - ياسمين عبد العظيم - أقرّ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بضرورة تقليص قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن بيع بعض اللاعبين “سيكون من أجلهم”، حتى لا يشعروا بالإحباط لغيابهم عن المشاركة.

وقال جوارديولا، في تصريحات صحفية من مدينة أتلانتا الأمريكية، عشية مواجهة العين الإماراتي ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية: “كنت سأحب أن أحتفظ بجميع اللاعبين الحاليين طوال الموسم، لكن المشكلة أن كثيرين منهم سيكونون غير سعداء، وهذا أمر لا أريده. سأقوم بذلك من أجلهم، وليس من أجلي”.

وأضاف: “علينا أن نرى ما سيحدث، فالسوق مفتوحة، وعلينا أن نمضي خطوة بخطوة”.

وتضم قائمة سيتي حاليًا أكثر من 30 لاعبًا، بعد أن أبرم النادي 4 صفقات جديدة هذا الصيف، أبرزها الهولندي تيجاني ريندرز، الفرنسي ريان شرقي، والجزائري ريان آيت نوري.

وأشار جوارديولا إلى أن هذا العدد الكبير يجعل بعض الأسماء خارج خططه، رغم رغبته في الاحتفاظ بالجميع.

ورغم التقارير التي تربط الألماني إلكاي جوندوجان بالانتقال إلى جالطة سراي، قال المدرب الإسباني إنه لا يعلم شيئًا عن مستقبل اللاعب.

وكان جوارديولا قد أكد في تصريحات سابقة أنه يفضل قائمة مكونة من نحو 20 لاعبًا فقط من الفريق الأول، مع دعم من عناصر شابة، تجنبًا لأزمات التدوير والرضا داخل المجموعة.

وعلى الصعيد الفني، أكد جوارديولا أن لاعب الوسط الإسباني رودري لا يزال يتعافى من إصابة في الركبة، موضحًا: “هو يتحسن، يمكنه اللعب لمدة 20 أو 30 دقيقة في كل مرة، يريد أن يساعد، لكننا حريصون على حمايته”.

وكان مانشستر سيتي قد افتتح مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي 2-0، ويأمل حسم التأهل إلى دور الـ16 عندما يواجه العين على ملعب “مرسيدس بنز” في أتالانتا.