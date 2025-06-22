اتفرج التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يواجه ريال مدريد نظيره باتشوكا، مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة مونديال الاندية على ملعب بنك امريكا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

اليكم التشكيلة المتوقعة من هاي كورة لنزال اليوم وهي تشكيلة متوقعة :

اتفرج جدول المباريات

كورتوا

غارسيا – راؤول أسينسيو – هويسين – أرنولد

فالفيردي – تشواميني – بيلينغهام