شكرا لاهتمامكم بخبر إسرائيل تشدد «القيود الداخلية» بعد الهجوم الأمريكي على إيران والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت إسرائيل تشديد القيود الداخلية بعد الهجوم الأمريكي على منشآت نووية في إيران.

وتشمل تلك القيود حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية.

ومناطق العمل الضرورية هي المستشفيات، وخدمات الطوارئ، وبعض القطاعات الأساسية.

والقيود هي ذاتها التي فرضتها إسرائيل بعد بدء هجومها في إيران الأسبوع الماضي، وتم تخفيفها منذ ذلك الحين.

وتتخذ هذه الإجراءات خشية ردود إيرانية.

وقصفت أمريكا فجر اليوم الأحد 3 مواقع نووية، هي: فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بمصادقة وزير الدفاع وفي ختام تقييم الوضع تقرر أنه ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:45 سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية”.

وأضاف: “في إطار التغييرات تقرر نقل جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري، حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية”.

وطالب الإسرائيليين بالامتثال للتعليمات، وقال: “يجب مواصلة متابعة والانصياع إلى تعليمات الجبهة الداخلية”.

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