ترامب: هجوم ناجح على منشآت إيران النووية.. وكلمة مرتقبة من البيت الأبيض

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلقي كلمة من البيت الأبيض خلال الساعتين المقبلتين، للكشف عن تفاصيل العملية العسكرية التي وصفها بأنها “ناجحة للغاية” ضد منشآت نووية إيرانية.

استهداف منشآت نووية إيرانية بضربة دقيقة

يأتي الإعلان بعد تصريحات أكد فيها ترامب تنفيذ هجمات جوية دقيقة استهدفت ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، هي: فوردو، نطنز، وأصفهان.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب: “لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان، جميع الطائرات الآن خارج الأجواء الإيرانية، وتم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي في فوردو، جميع الطائرات عادت بأمان وهي في طريقها إلى الوطن.”

إشادة بالجيش ودعوة إلى السلام

وهنّأ ترامب القوات المسلحة الأمريكية، قائلًا: “أهنئ مقاتلينا الأمريكيين العظماء، لا يوجد جيش آخر في العالم كان بمقدوره تنفيذ ما فعلناه، الآن هو وقت السلام! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.”

في المقابل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق موجة جديدة من “الوعد الصادق 3”

من جانبها، أعلنت إيران، اليوم الأحد، انطلاق الموجة التاسعة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3″، بهجوم جوي واسع نفذته الطائرات المسيّرة الهجومية والانتحارية، استهدف مواقع متعددة في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

استهداف مواقع استراتيجية في حيفا وتل أبيب

ونقلت “القاهرة الإخبارية” عن المتحدث باسم الحرس الثوري أن العملية شملت استهداف 14 مركزًا عسكريًا واستراتيجيًا في مدينتي حيفا وتل أبيب، في هجوم منسق نفذته الطائرات المسيّرة الإيرانية خلال الليل.

تحذيرات من تصعيد مستمر ودفاعات إسرائيلية “مرتبكة”

وأشار البيان إلى أن العمليات ستستمر بوتيرة متصاعدة، محذرًا من أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تبدو في حالة من “الارتباك والتشتت”، وأن الهدف من الهجمات هو تقويض استقرار المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.

ووصف الحرس الثوري الموجة التاسعة عشرة بأنها من أوسع الهجمات الجوية التي تم تنفيذها حتى الآن، مؤكدًا أن الهدف هو إرباك الدفاعات وتقليص قدرة إسرائيل على الردع.