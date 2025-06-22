عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عبر منصة «تروث سوشيال»، إن موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم انتهى.

ترامب: موقع فوردو الإيراني لتخصيب اليورانيوم انتهى

وجاء ذلك بعد إعلان «ترامب»، قصف 3 منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي ضرب المواقع الثلاثة النووية؛ لينضم بذلك بشكل مباشر إلى جهود إسرائيل للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.

تجدر الإشارة إلى أن، قرار التدخل الأمريكي المباشر، بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران، التي تهدف إلى القضاء بشكل منهجي على الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ الهجومية للبلاد، مع إلحاق أضرار بمنشآتها لتخصيب اليورانيوم.

ودوَّن الرئيس الأمريكي ترامب في منشور على «تروث سوشال»: “أكملنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان”.

وأضاف: “جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني، تم إلقاء حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها بأمان إلى الوطن”.