ماذا قال مدرب سالزبورغ عن مواجهة الهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث الألماني توماس ليتش مدرب سالزبورغ، عن المواجهة المرتقبة أمام الهلال، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ليتش أكد صعوبة اللعب أمام الزعيم، مشيرًا إلى أن فريقه الأقل ترشيحًا في هذه المواجهة، وذلك خلال تصريحات صحفية، حيث قال:

-“اللعب أمام الهلال صعب، ونرى أنفسنا الفريق الأقل ترشيحًا في هذه المباراة. سيكون تأهلنا إلى الأدوار الإقصائية إنجازًا كبيرًا”.

-“آخر مباراة شاهدتها لسيموني إنزاغي، مدرب الهلال، كانت خلال تدريبه لإنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان. لا يهمني إذا كان الهلال يلعب بأسلوب إنزاغي أو لا، ما يهمني هو معطيات الفريق الذي سنواجهه”.

-“قدمنا أداءً جيدًا أمام باتشوكا، خصوصًا في الاستحواذ والتقارب بين الخطوط، لكننا منحنا الخصم فرصًا، وسأحرص على عدم تكرار ذلك أمام الهلال”.