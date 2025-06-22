شكرا لاهتمامكم بخبر أمريكا أبلغت إسرائيل مسبقا بالهجوم على إيران والان مع التفاصيل



أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وتم تنسيقه بينهما.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي: “أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل مسبقا بالهجوم على إيران، وتم تنسيقه”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق قصف 3 مواقع نووية إيرانية، هي: “فوردو” ونطنز وأصفهان.

وأضاف أن “الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية تم باستخدام قاذفات B2”.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي في وقت كانت إسرائيل تقول فيه إنها تنتظر قراره بشأن المشاركة بالحرب.

وكان صحفيون مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحوا قبل ساعات عن أنباء بشأن منشأة “فوردو”، ولكنهم حرصوا على القول إنه “ليس عملا إسرائيليا” ليتضح لاحقا ماذا كانوا يقصدون.

ولم يتضح كيف ستؤثر هذه الخطوة الأمريكية على الهجمات الإسرائيلية على إيران.

لكن القناة الإسرائيلية 14 نقلت عن مسؤول أمريكي قوله: ” لا يُتوقع أي هجوم أمريكي آخر في هذه المرحلة، إلا إذا حاولت إيران الرد. إذا ردت عسكريًا، ضدنا أو ضد المصالح الأمريكية، فستكون الضربة التالية أشد وطأة، ولن تنجو القيادة”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “دُمّرت منشآت نطنز وأصفهان بالكامل, دُمّرت تمامًا، ومن الصعب معرفة مصير فوردو، لكن الضرر هائل”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على منصة “إكس”: “لقد اتخذ الرئيس ترامب قرارًا جريئًا لصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل، والبشرية جمعاء، أصبح العالم أكثر أمانًا الآن”.

ونقلت القناة الإخبارية 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: “أبلغنا الأمريكيون مُسبقاً كما أبلغناهم قبل هجومنا”.

وأضاف: “الرئيس ترامب أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية في محادثةٍ بينهما عن وقت الهجوم”.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: “الرئيس ترامب تحدث هاتفيا مع نتنياهو بعد الهجوم في إيران”.

وتابع المسؤول الإسرائيلي “الهجوم الأمريكي على إيران ضربة قاضية للبرنامج النووي”.

وذكر المسؤول الإسرائيلي إن “ستة قاذفات بي 2 شاركت في العملية العسكرية”.

وقال: “طلب الأمريكيون بعض الأشياء العملياتية، وتصرفنا وفقا لذلك”، دون توضيح

وأضاف: “اجتمعت الحكومة الأمنية المصغرة حتى وقت الهجوم وتفرقت الآن”.

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