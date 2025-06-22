شكرا لاهتمامكم بخبر بينها منشأة «فوردو».. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية إيرانية والان مع التفاصيل



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قصف 3 مواقع نووية إيرانية من بينها منشأة “فوردو” المحصنة.

وقال ترامب، إن الجيش الأمريكي نفذ “هجوما ناجحا جدا” على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة “فوردو” لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته “تروث سوشال”: “أتممنا هجومنا الناجح جدا على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان”.

وتابع “أُسقطت حمولة كاملة من القنابل على موقع فوردو الرئيسي”، لافتا إلى أن الطائرات التي نفذت الهجوم غادرت المجال الجوي الإيراني بسلام وهي في طريق عودتها إلى الوطن.

وأوضح ترامب “يجب أن توافق إيران الآن على إنهاء هذه الحرب”.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر هويته لرويترز إن “قاذفات بي-2 الأمريكية استخدمت في الهجمات على المواقع النووية في إيران”.

ومن المقرر أن يُلقي ترامب كلمة للشعب الأمريكي بخصوص قصف إيران.

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