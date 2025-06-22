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رئيسي مجلسي الكونجرس على علم بهجوم واشنطن على إيران

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رئيسي مجلسي الكونجرس على علم بهجوم واشنطن على إيران

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عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أنه تم إطلاع رئيسي مجلسي الكونجرس على الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.

إعلام أمريكي: رئيسي مجلسي الكونجرس على علم بهجوم واشنطن على إيران

ومن المقرر أن يُلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة، كلمة إلى مواطنيه، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب سيلقي كلمة للشعب بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة في إيران”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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