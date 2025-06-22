عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، أنه تم إطلاع رئيسي مجلسي الكونجرس على الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية.

إعلام أمريكي: رئيسي مجلسي الكونجرس على علم بهجوم واشنطن على إيران

ومن المقرر أن يُلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة، كلمة إلى مواطنيه، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلًا عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن “ترامب سيلقي كلمة للشعب بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة في إيران”.