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على إيران أن توافق على إنهاء حربها ضد إسرائيل الآن

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على إيران أن توافق على إنهاء حربها ضد إسرائيل الآن

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عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إنه يجب على إيران الآن أن توافق على إنهاء الحرب مع إسرائيل.

ترامب: على إيران أن توافق على إنهاء حربها ضد إسرائيل الآن

ودوَّن «ترامب»، على حسابه الرسكي عبر منصة «تروث سوشيال»، منشورًا آخر، قال خلاله: “في الساعة العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، “سأخاطب الأمة بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة للغاية في إيران”.

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشوره مدوِّنًا: “إنها لحظة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولإسرائيل، وللعالم”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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