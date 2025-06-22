عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إنه يجب على إيران الآن أن توافق على إنهاء الحرب مع إسرائيل.

ترامب: على إيران أن توافق على إنهاء حربها ضد إسرائيل الآن

ودوَّن «ترامب»، على حسابه الرسكي عبر منصة «تروث سوشيال»، منشورًا آخر، قال خلاله: “في الساعة العاشرة مساء بتوقيت واشنطن، “سأخاطب الأمة بشأن عمليتنا العسكرية الناجحة للغاية في إيران”.

واختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منشوره مدوِّنًا: “إنها لحظة تاريخية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولإسرائيل، وللعالم”.