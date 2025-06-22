ترامب يُلوّح بالدبلوماسية مع إيران.. تهدئة أم تمهيد للنار؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - نقل الإعلام الأمريكي، عن مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أبلغ عددًا من الحلفاء الأوروبيين بأن الرئيس دونالد ترامب يفضّل التعامل مع الأزمة الحالية مع إيران من خلال المسار الدبلوماسي، بحسب ما أوردته “القاهرة الإخبارية”.

تحرك عسكري لافت نحو المحيط الهادئ

في المقابل، أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، مساء السبت، برصد تحرك ست قاذفات شبح من طراز B-2 تابعة لسلاح الجو الأمريكي باتجاه جزيرة جوام في المحيط الهادئ، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على احتمالية تصعيد عسكري في ظل التوتر المتزايد مع إيران.

ترجيحات باستهداف منشآت نووية إيرانية

ووفقًا للتقارير، فإن تحريك القاذفات يأتي في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن ضربة عسكرية محتملة تستهدف منشأة “فوردو” النووية الإيرانية، إحدى المنشآت الأكثر تحصينًا في البرنامج النووي الإيراني.

B-2 سبيريت.. سلاح استراتيجي بقدرات خارقة

تُعد قاذفات B-2 Spirit واحدة من أبرز الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية، بفضل تقنياتها المتقدمة في التخفي وقدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة وبعيدة المدى. وتستطيع القاذفة الواحدة حمل ما يصل إلى 80 قنبلة موجهة بنظام GPS، أو 16 قنبلة نووية من طراز B83، ما يمنحها دورًا محوريًا في أي عملية هجومية كبرى.

تصعيد محتمل أم رسالة ردع؟

ويرى محللون أن إرسال هذه القاذفات نحو جوام قد يُشكل استعدادًا لعمل عسكري أو رسالة ردع قوية موجهة إلى طهران، خاصة في ظل تصاعد التوترات بعد التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة.