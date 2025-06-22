مدرب إنتر: سعيد من أجل نجمنا العائد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أشاد الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر، بالفوز الثمين الذي حققه فريقه في اللحظات الأخيرة على أوراوا ريد دياموندز الياباني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وكان إنتر قد قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مثير 2-1، بفضل هدفي لاوتارو مارتينيز وفالينتين كاربوني في الدقيقتين 78 و90+2، ليحصد انتصاره الأول في البطولة بعد تعادل افتتاحي مع مونتيري المكسيكي.

وقال كيفو عقب اللقاء: “لعبنا بشكل جيد، وقدمنا أداءً احترافيًا، بذلنا قصارى جهدنا للتسجيل وإثارة المشاكل لهم، خاصة في ظل تنظيمهم الدفاعي المحكم”.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “في الشوط الثاني، حاولنا استغلال الكرات العرضية قدر الإمكان، وحافظنا على ثقتنا بقدرتنا على قلب النتيجة حتى اللحظة الأخيرة”.

وأثنى كيفو على لاعبيه قائلاً: “أنا فخور بالجميع، ليس فقط بفالينتين الذي سجل هدف الفوز، الجميع بذل مجهودًا كبيرًا. أنا سعيد بشكل خاص من أجل فالينتين، فقد كانت هذه أول مباراة له منذ عودته من إصابة أبعدته 8 أشهر عن الملاعب”.

وتابع: “كان من الصعب فرض طريقة لعب واضحة أمام فريق يتمركز دفاعيًا بهذا الشكل، لكن أعجبتني محاولاتنا المستمرة عبر العرضيات والانطلاقات السريعة من الخلف، حين تأخرنا، لم يكن أمامنا خيار سوى إرسال الكرات إلى منطقة الجزاء وانتظار اللحظة المناسبة”.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة مؤقتًا، متفوقًا بفارق نقطة عن ريفر بليت الذي يلتقي مع مونتيري (نقطة واحدة) في وقت لاحق.

ويختتم إنتر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام ريفر بليت، بينما يلتقي مونتيري مع أوراوا في اللقاء الثاني من الجولة الثالثة.