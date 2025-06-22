ريمونتادا مثيرة.. فلومينينسي يركل أولسان خارج المونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - عزز فلومينينسي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بعدما قلب تأخره 1 / 2 أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، إلى فوز مثير 4 / 2 في اللحظات الأخيرة.

وأقيمت المباراة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية.

وتقدم فلومينينسي بهدف حمل توقيع جون أرياس في الدقيقة 27، لكن أولسان باغت نظيره البرازيلي بهدفين عبر جين هيون لي ووون سانج يوم في الدقيقتين 37 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وساهمت تبديلات ريناتو جاوتشو، مدرب فلومينينسي، في إعادة الاتزان لفريقه خلال الشوط الثاني، حيث أحرز (البديل) جوستافو نوناتو سانتانا هدف التعادل في الدقيقة 66، فيما تكفل خوان بابلو فريتيس بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 83.

واختتم البديل كينو مهرجان الأهداف البرازيلية بإحرازه الهدف الرابع لمصلحة فلومينينسي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فلومينينسي إلى 4 نقاط، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، المتساوي معه في ذات الرصيد، بعد فوزه المثير 4 / 3 على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بالجولة نفسها في وقت سابق.

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في المقابل، تذيل أولسان هيونداي الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي، لينضم إلى قافلة المودعين للبطولة، التي يشارك فيها 32 فريقا للمرة الأولى.

وأصبح يكفي فلومينينسي التعادل مع صن داونز في الجولة الأخيرة من أجل حسم صعوده رسميا لدور الـ16 في البطولة، بينما يلعب دورتموند لقاء أسهل نسبيا مع أولسان في نفس الجولة.

وتم توزيع الأندية الـ32 المشاركة في البطولة على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب.

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