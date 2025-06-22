قبل أن يبدأ.. هل انتهى مشوار ميتروفيتش المونديالي مع الهلال؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - يخيّم الغموض على موقف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، من الظهور مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وسواء تأهل الهلال من مجموعته أو فشل، فإن وضع ميتروفيتش يبدو معقدًا، خاصة بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية أمام ريال مدريد (1-1) بسبب الإصابة، وسيتواصل غيابه أيضًا عن مواجهة سالزبورج النمساوي الإثنين المقبل.

ومن المرجح أن يغيب المهاجم الصربي كذلك عن اللقاء الثالث في دور المجموعات أمام باتشوكا المكسيكي، ما يفتح باب التساؤلات بشأن قدرته على العودة في الوقت المناسب.

وبحسب وكالة “جول إنترناشيونال” التي تمثل اللاعب، فإن ميتروفيتش يحتاج لفترة تتراوح بين 7 و14 يومًا للتعافي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأكد مصدر من الوكالة لصحيفة الرياضية أن الإصابة “مقلقة”، لكن الجهاز الطبي يأمل تحسن حالته خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي حال تأهل الهلال إلى دور الـ16، فإن مشاركة ميتروفيتش لن تكون مضمونة، إذ تُقام مباريات ثمن النهائي في 28 يونيو / حزيران الجاري، ما يعني أن اللاعب قد يحتاج إلى وقت إضافي قبل أن يكون جاهزًا للعودة إلى التشكيل.