سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل سعر صرف الريال السعودي مستويات ثابتة أمام الجنيه، اليوم الأحد 22 يونيو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن تسجيل زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي 2024-2025، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافي، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة

وأوضح كجوك، أن هذه الزيادة تحققت بفضل التسهيلات الجديدة، وحلول لمشكلات مزمنة، ونهج إصلاحي يضع الممول كشريك أساسي في عملية التنمية، مشيرًا إلى الوزارة ومصلحة الضرائب تعملان بفكر موحد يقوم على مبادئ الوضوح، والعدالة، واليقين، والبساطة، بهدف خلق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي.

وشدد كجوك، على أن الثقافة الجديدة داخل المنظومة تستهدف دعم الممول، وتيسير الخدمات له، وتمكينه من النمو وتحقيق إيرادات أعلى.

سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي

تحدد صرف سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند مستوى 13.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.52 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

تحدد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 13.44 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.51 جنيه.

سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB مستوى 13.46 جنيه للشراء، و13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 13.47 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 13.50 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي

استقر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي عند 13.47 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.49 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

قُدر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند مستوى 13.44 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.51 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مستوى 13.43 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.