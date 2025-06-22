بعد التدافع.. مولودية الجزائر ينعي مشجعه الراحل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدر مولودية الجزائر بيانا رسميا أكد خلاله وفاة أحد مشجعيه بسبب الأحداث المأساوية التي تلت مباراة الفريق ضد نجم مقرة، في الجولة الأخيرة للدوري المحلي.

وتدافعت مجموعة من جماهير المولودية خلال الاحتفال بتتويج الفريق بلقب الدوري الجزائري، ما أدى إلى سقوط بعض المشجعين من المدرجات.

وأسفر هذا الحادث عن إصابات عديدة بين مشجعي المولودية قبل أن يعلن النادي رسميا وفاة مشجعه يونس أمغوزي.

وقال المولودية في بيان رسمي” ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ مناصر نادينا يونس أمغوزي، الذي وافته المنية بعد السقوط من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو الأولمبي، لتكون مباراة نجم مقرة الأخيرة له بقميص فريق القلب”.

وأضاف:” بهذه المناسبة الأليمة يتقدم مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر وكافة أعضاء الإدارة وكل الفريق واللاعبين بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى كافة أفراد عائلة الفقيد وعائلة العميد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بجميل عفوه ورضوانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

واحتفظ المولودية بلقب الدوري الجزائري للموسم الثاني على التوالي.

ويشارك مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجديد رفقة شبيبة القبائل الذي نال الوصافة.