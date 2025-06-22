طيار يفاجئ والده على متن الطائرة.. مشهد مؤثر يتصدر تريند عيد الأب

عدن - ياسمين عبد العظيم - في لقطة إنسانية لامست قلوب الملايين، تصدّر الطيار المصري مهند القصبي، ابن محافظة بورسعيد، قائمة تريند “عيد الأب” على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مؤثر يفاجئ فيه والده محمد القصبي داخل طائرة يقودها لأول مرة.

بدأ المشهد بلحظة صعود الأب إلى الطائرة كراكب عادي، قبل أن يتفاجأ بابنه واقفًا داخل كابينة القيادة. لحظة اللقاء تخللتها مشاعر عارمة من الفخر والدهشة، تجلّت في حضنٍ صامت عبّر عن سنوات من الكفاح والعمل، اختُزلت في هذه اللحظة الاستثنائية.

الطيار يطير بالحلم والامتنان معًا

المشهد لم يكن مجرد مفاجأة في مناسبة عائلية، بل كان لحظة وفاء واعتراف بالجميل، أهدى فيها الابن لوالده أعظم تكريم: أن يكون قائدًا للطائرة التي يستقلها والده لأول مرة.

الفيديو حقق ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة، وتفاعل معه آلاف المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالموقف الإنساني، مؤكدين أن هذه اللقطة كانت أصدق تعبير عن الامتنان، وأجمل هدية يمكن أن تُقدَّم في عيد الأب.

“هذا أبي.. وهذا فخري الأكبر”

الطيار مهند القصبي، الذي ينتمي لعائلة بورسعيدية، استطاع أن يترك أثرًا عميقًا في القلوب قبل أن يحلّق في السماء، مُجسدًا بجناحي الطائرة والحبّ حلمًا تحقق وفضلًا لا يُنسى.