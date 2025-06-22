28 ألف طالب وطالبة بكفر الشيخ يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - يستأنف اليوم الأحد 22 يونيو 2025، طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ امتحانات نهاية العام، حيث يؤدي 28 ألفًا و102 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 78 لجنة عامة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث يُختتم ماراثون الثانوية العامة بامتحانات مواد الأحياء والرياضيات التطبيقية أو الإحصاء، حسب الشعبة الدراسية.

جاهزية كاملة واستعدادات مكثفة

من جانبه، أكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب، بتجهيز اللجان الامتحانية، فضلًا عن تجهيز 24 استراحة في 12 إدارة تعليمية، لاستقبال رؤساء اللجان والملاحظين والمراقبين، وتم اختيار مواقعها بعناية بالقرب من الأسواق لتوفير الاحتياجات اليومية.

تأمين شامل ومتابعة ميدانية

في السياق ذاته، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على جاهزية المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية لضمان انطلاق الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وأوضح أنه تم التنسيق الكامل مع مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة، لتوفير زائرات صحيات في كل لجنة، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة والنظافة داخل اللجان، وتأمين محيطها وتنظيم حركة المرور.

غرفة عمليات مركزية

كما أشار المحافظ إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، متصلة بغرف فرعية في كل مركز وإدارة، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والاستجابة السريعة لأي طارئ.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 (كفر الشيخ)