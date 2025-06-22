لاوتارو: ما يحدث لنا مؤسف.. وعلينا أن نلعب بشجاعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شدد لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد إنتر ميلان، على صعوبة جميع مباريات كأس العالم للأندية، نظرا لاختلاف طرق لعب المنافسين القادمين من قارات مختلفة.

وحقق إنتر فوزا صعبا 2-1 على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني، مساء السبت، حيث جاء هدف الانتصار بأقدام كاربوني في الدقيقة 90+2، ليمنح إنتر صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا بـ4 نقاط بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية 1-1 مع مونتيري المكسيكي.

وقال لاوتارو في تصريحات لقناة دازون: “قلنا في المباراة الأولى وفي بداية هذه المباراة، أن جميع المباريات ستكون صعبة على هذا النحو. نواجه فرقا من قارات مختلفة يلعبون بهذه الطريقة”.

وأضاف: “أنا من أمريكا الجنوبية التي تتسم فرقها بروح قتالية عالية. وعندما نواجه منافسا من هذا النوع علينا أن نرفع من جاهزيتنا، ونتواضع ونتوقع المعاناة في الوقت نفسه”.

وأردف: “من المؤسف أن نستقبل أهدافا بهذه الطريقة، علينا أن نتحسن كثيرا. تبقى مباراة واحدة لحسم تأهلنا”.

وعن أوراوا قال المهاجم الأرجنتيني: “يلعبون بروح قتالية عالية، لذا تنخفض جودتنا أحيانا وعلينا أن نلعب بشجاعة، لأن هذا مهم أيضا في مثل هذه المسابقات قصيرة المدة”.

واسترسل: “نحن متواضعون وإلا لما تمكنا من رفع كل هذه الألقاب في السنوات الأخيرة”.

وحول مقصيته التي تعادل بها لإنتر، قال لاوتارو: “لقد توقعت الهدف، عندما جاءت ركلة ركنية قلت هذه فرصتي. عندما تريدها يكون الأمر أسهل بالتأكيد”.