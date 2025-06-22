رامز جلال ينتهي من تصوير فيلمه الجديد “بيج رامي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهى النجم رامز جلال، من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “بيج رامي”، بعد حوالي شهرين من بدء التصوير، الذي انطلق بعد عيد الفطر الماضي.

رامز جلال

ومن المقرر الانتهاء من عمليات المونتاج وتجهز فيلم بيج رامي للنجم رامز جلال، حتى يتم عرضه قريبا خلال موسم صيف 2025 السينمائي.

ويشارك في بطولة فيلم بيج رامي، كلا من النجوم رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.

وكانت آخر أفلام النجم رامز جلال “أخي فوق الشجرة”، الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.