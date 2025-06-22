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جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

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شكرا لاهتمامكم بخبر جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل


عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف عبر التقرير التالي على جدول أبرز مباريات اليوم الأحد الموافق 22 يونيو/ حزيران 2025 في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها.

وتشهد منافسات كأس العالم للأندية 2025 اليوم الأحد عددًا من المباريات المرتقبة في دور المجموعات.

وتتواصل في هذه البطولة المنافسة بين أندية من مختلف القارات لحسم بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي.

ويخوض نادي الوداد المغربي ثاني مبارياته في المونديال بمواجهة صعبة أمام يوفنتوس الإيطالي.

بينما يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتحقيق أول انتصار له في البطولة أمام باتشوكا المكسيكي.

جدول مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

  • فلومينينسي x أولسان هيونداي – 02:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN
  • ريفر بليت x مونتيري – 05:00 صباحًا بتوقيت أبوظبي – DAZN
  • يوفنتوس x الوداد – 08:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN
  • ريال مدريد x باتشوكا – 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – DAZN

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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