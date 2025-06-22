حقيقة تورط حسام حسن في أزمة مع زوجته بسبب فيلا بالإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن عدم تقدمه بأي بلاغات رسمية ضد أي شخص، نافيًا ما تم تداوله بشأن تورطه في أزمة نشبت مؤخرًا حول إحدى الفلل التي يمتلكها في محافظة الإسكندرية.

أزمة حسام حسن وزوجته بسبب فيلا

وقال المدير الفني لمنتخب مصر، في بيان له، إنه قام منذ فترة طويلة بتأجير فيلا يمتلكها بالإسكندرية، وأن الخلاف الحالي نشب بين زوجته والمستأجر، وذلك بعد محاولة الزوجة استرداد الفيلا من المستأجر بالقوة، ما أدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين، انتهت بتحرير محاضر متبادلة في قسم الشرطة.

وأكد الكابتن حسام حسن، أن المستأجر رفض مغادرة الفيلا، وحرر محضرًا رسميًا، مستندًا إلى عقد إيجار قانوني يمتد لمدة عام، بدأ في مارس الماضي، وله أحقية البقاء داخل الوحدة السكنية، موضحا أنه ليس طرفًا في هذا النزاع بأي شكل من الأشكال، ولم يتدخل في الواقعة، وأن الحديث عن تحريره لأي محاضر لا أساس له من الصحة.

وعلى جانب آخر، طالب المحامي الخاص بالكابتن حسام حسن وسائل الإعلام والمواقع الصحفية بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات، محذرًا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي نشرت أخبارًا غير صحيحة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية أو التأكد من التفاصيل.

وأوضح أن حسام حسن يتواجد حاليًا في منزله بالقاهرة، في حين أن النزاع الذي وقع بالإسكندرية يقتصر فقط على المستأجر وزوجة وكلاهما يتواجد حاليًا في أحد أقسام الشرطة بالمحافظة، وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن الكابتن حسام حسن خارج هذه الأزمة تمامًا.