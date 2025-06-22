شكرا لاهتمامكم بخبر الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة 19 من عملية “الوعد الصادق 3” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أن الموجة التاسعة عشرة من عملية “الوعد الصادق 3” قد انطلقت بهجوم جوي واسع باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيّرة الهجومية، استهدفت مواقع متعددة في شمال وجنوب الأراضي المحتلة.

استهداف مراكز استراتيجية في حيفا وتل أبيب

وبحسب ما نقلته “القاهرة الإخبارية”، صرّح المتحدث باسم الحرس الثوري بأن القوات الإيرانية نفذت هجومًا منسقًا الليلة الماضية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت خلاله 14 مركزًا عسكريًا واستراتيجيًا في مدينتي حيفا وتل أبيب.

تحذير إيراني وتصعيد متواصل

وأضاف البيان أن العمليات الهجومية ستتواصل بوتيرة متصاعدة، محذرًا منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي وصفها بـ”المرتبكة”، من محاولة التصدي للموجات المتتالية.

وأشار الحرس الثوري إلى أن الموجة الـ19 تُعد من أوسع الهجمات التي نُفذت حتى الآن، وتهدف إلى إرباك الدفاعات الإسرائيلية وتقويض استقرارها العسكري.

وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 200 منصة صواريخ إيرانية خرجت عن الخدمة

في المقابل، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أمس السبت، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ أكثر من ألف غارة جوية على أهداف داخل إيران، باستخدام مئات الطائرات والقنابل، ما أدى إلى خروج أكثر من 200 منصة لإطلاق الصواريخ عن الخدمة.

وذكرت الصحيفة أن الضربات استهدفت مستودعات ومواقع إطلاق صواريخ، في محاولة لتعطيل قدرة إيران على شن هجمات صاروخية ضد إسرائيل، وإضعاف بنيتها التحتية العسكرية.

هجمات يومية وتدمير عشرات المنصات

وأكد التقرير أن الغارات الإسرائيلية تُنفذ بشكل يومي، حيث تستمر الطائرات الإسرائيلية في استهداف المواقع ذاتها “لضمان عدم إعادة استخدامها”، على حد وصف الصحيفة.

كما أشار التقرير إلى أن تلك العمليات أدت إلى تدمير عشرات من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، باستخدام طائرات مسيّرة هجومية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقويض القدرات الهجومية الإيرانية قبيل تصعيد محتمل.

إيران تتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة وتطالب بتحرك دولي

من جانبه، اتهم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي.

وأوضح إيرواني أن الضربات الإسرائيلية تسببت في نزوح مئات المدنيين داخل إيران، مشيرًا إلى أن الاستهداف لم يقتصر على المواقع العسكرية فقط، بل طال أيضًا منشآت طبية، وخمسة مستشفيات، ومراكز خدمية ومدنية حيوية.

تحذير من استهداف منشآت نووية

كما حذر المندوب الإيراني من استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على أن ذلك يُعد خرقًا صارخًا للاتفاقيات الدولية التي تحظر الاعتداء على المرافق النووية المدنية، مؤكدًا أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

دعوة لتحرك عاجل من المجتمع الدولي

واختتم إيرواني كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي، محذرًا من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأكملها، بل وفي العالم.