عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 يونيو 2025، مع بدء التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية الخاصة ببداية الأسبوع.

وبدأت قطر مفاوضات متقدمة مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط، بتكلفة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبرج” نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف.

وأوضحت المصادر أن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق نهائي، مرجحة إتمام توقيع الصفقة قبل نهاية العام الجاري 2025، إذا سارت المفاوضات بوتيرتها الحالية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري مستوى 13.77 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.76 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي الآن في بنك نكست

سجل الدرهم الإماراتي الآن في بنك نكست 13.76 جنيه للشراء، مقابل 13.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

تحدد سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية عند 13.76 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.76 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 13.76 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.81 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.76 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.76 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.80 جنيه.