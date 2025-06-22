صفقة انتقالات مفاجئة في بايرن ميونيخ؟ ماكس إيبرل على اتصال بنجم بوروسيا دويتشلاند – لاعب مرشح للرحيل كورقة رابحة في لعبة البوكر؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - ماكس إيبرل غادر معسكر بايرن ميونخ من أجل الميركاتو

كان مدير بايرن ميونخ الرياضي، ماكس إيبرل، يعطي الأولوية القصوى لكأس العالم للأندية 2025، إلا أن صفقات انتقالات عاجلة استدعت عودته إلى ألمانيا، حيث غادر قبل المباراة الثانية في دور المجموعات، التي فاز بها العملاق البافاري على بوكا جونيورز الأرجنتيني (2-1).

وقال المدير الرياضي الآخر، كريستوف فرويند، عن هذه الخطوة: “هناك بعض المحادثات التي يجب إجراؤها، ثم سيكون (إيبرل) في أوروبا.. هذا مناسب في الوقت الحالي”.

ومن المتوقع أن يركز إيبرل على تعزيز مركز الجناح الهجومي، حيث رُشحت أسماء مثل برادلي باركولا، نيكو ويليامز، ورافائيل لياو، للانضمام إلى بطل ألمانيا.

ووفقًا لمجلة “كيكر” الألمانية، يُناقش النادي أيضًا إمكانية ضم لاعب من بوروسيا دورتموند.