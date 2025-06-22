شكرا لاهتمامكم بخبر موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل



تعرف على موعد المباراة المرتقبة لفريق العين الإماراتي مع مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه العين تحديا قويا لطموحاته في مواصلة المنافسة ببطولة كأس العالم للأندية عندما يلتقي في المباراة الثانية له بالمسابقة مع فريق مانشستر سيتي.

وتعرض العين للهزيمة في المباراة الأولى التي جمعته بيوفنتوس، ويسعى للظهور بمستوى مختلف أمام مانشستر سيتي.

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

تُقام مباراة العين ومانشستر سيتي يوم الإثنين الموافق 23 يونيو/ حزيران 2025، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 05:00 صباحاً بتوقيت الإمارات والساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

حتى الآن، لم تحصل أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية عبر شاشتها.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

يمكن للجماهير متابعة مباراة العين ومانشستر سيتي مجاناً عبر منصة DAZN، التي توفر بثاً مباشراً بجودة عالية لجميع مباريات كأس العالم للأندية 2025.

البث متاح بدون اشتراك ومجانا، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي أو تطبيق DAZN على الهواتف والأجهزة الذكية.

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