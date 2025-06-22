شكرا لاهتمامكم بخبر الدوري الجزائري.. كارثة تفسد ليلة تتويج المولودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت كارثة صادمة في إلغاء مراسم تتويج فريق مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري، الذي حققه اليوم السبت.

توج مولودية الجزائر بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بتعادله سلبياً مع ضيفه نجم شباب مقرة ضمن الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.

رفع مولودية الجزائر رصيده إلى 58 نقطة، مقابل 31 نقطة لنجم شباب مقرة الذي ظل في المركز 15 ليرافق بذلك اتحاد بسكرة إلى دوري الهواة.

وحل شبيبة القبائل وصيفاً برصيد 56 نقطة، عقب فوزه على ضيفه جمعية أولمبي الشلف بهدف دون رد، وتعادل شباب بلوزداد سلبياً أمام مضيفه أولمبيك أقبو.

وبهذا يتأهل مولودية الجزائر وشبيبة القبائل معاً إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، بينما تراجع شباب بلوزداد للمركز الثالث، بنقطة واحدة عن الشبيبة، ليكتفي بالمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقب هو التاسع لمولودية الجزائر في الدوري، بعد أعوام 1972، و1975، و1976، و1978، و1979، و1999،و2010، و2024.

أحداث مؤسفة



المباراة شهدت أحداثاً مؤسفة بعد سقوط بعض المشجعين من المدرجات العلوية بسبب التدافع، مما أدى إلى إلغاء مراسم تتويج فريق المولودية.

وتم تأجيل مراسم التتويج إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، وذلك بحسب تقارير صحفية جزائرية.

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