حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت مباراة مولودية الجزائر ونجم شباب مقرة (0-0)، مساء اليوم السبت، سقوط عدد من الجماهير من المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو، في الجزائر العاصمة، بسبب التدافع الشديد.

وبناءً على ذلك، قررت رابطة دوري المحترفين إلغاء حفل تسليم درع الدوري لمولودية الجزائر إلى إشعار آخر، وسط حالة من الذهول والحزن في المدرجات.

وعلى الفور، تواجد عدد من سيارات الإسعاف داخل الملعب، لنقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة، للخضوع لفحوصات طبية.

وتوج مولودية الجزائر بلقب دوري المحترفين، للمرة الثانية على التوالي والتاسعة في تاريخه، بينما حل شبيبة القبائل وصيفًا، ليبلغ أيضًا منافسات دوري أبطال إفريقيا.

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