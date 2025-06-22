غياب المنافسة في الدوري المصري وراء تراجع الأهلي بالمونديال

عدن - ياسمين عبد العظيم - علَقَ أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق على آداء الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو ختى 13 يوليو.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، أمس الأول الخميس 19 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تضم كلًا من بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأرجنتيني، ليتجمد رصيد الأحمر عند نقطة واحدة بالمركز الرابع والأخير.

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية “TeN”:

الأهلي كان خارج الخدمة أمام بالميراس البرازيلي، ولم أشعر بخطورة لاعبي الفريق، على عكس المباراة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي التي ظهر فيها لاعبو الفريق بشكل مميز، وأهدروا العديد من الفرص الحقيقية على مرمى أوسكار أوستاري حارس مرمى أصحاب الأرض.

وأضاف: غياب المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتفوق الأهلي بشكل ملحوظ في المواسم السابقة، أحد أسباب تراجع الآداء والنتائج في بطولة كأس العالم للأندية الحالية، فهناك فارق كبير بين طبيعة اللعب هنا وهُناك.