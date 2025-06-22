عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدَث أحمد كشري نجم النادي الأهلي السابق عن المباراة المرتقبة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر لها الثلاثاء 24 يونيو الجاري.

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، أمس الأول الخميس 19 يونيو 2025، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى التي تضم كلًا من بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأرجنتيني، ليتجمد رصيد الأحمر عند نقطة واحدة بالمركز الرابع والأخير.

وقال أحمد كشري في تصريحات لبرنامج “البريمو” مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية “TeN”:

الأهلي تأثر بإصابة إمام عاشور مبكرًا في الربع ساعة الأولى من مباراة إنتر ميامي بالجولة الأولى، ورغم التعاقد مع محمد علي بن رمضان، واستعارة حمدي فتحي، وعودة المالي أليو ديانج بعد انتهاء إعارته للخلود السعودي، إلا أن إمام عاشور أثبت أنه لا غنى عنه في تشكيل القلعة الحمراء، وأكثر اللاعبين تأثيرًا.

وأضاف: لا أستطيع الحُكم على الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للأهلي في الوقت الحالي، فالمدرب لم يحصل على الوقت الكافي للتعرف بشكل كبير على لاعبي الأحمر، وبدأ مهمته بمواجهات كأس العالم للأندية، وهي اختبار صعب للغاية لأي مدرب جديد.