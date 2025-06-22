شكرا لاهتمامكم بخبر بالصور.. إنتر ميلان يعاقب أوراوا في الوقت القاتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتزع إنتر ميلان، فوزا قاتلا أمام أوراوا الياباني، بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية، مساء اليوم السبت.

تقدم أوراوا بهدف أول في الدقيقة 11 عن طريق واتانابي، فيما سجل ثنائية إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز وفالنتين كاربوني، في الدقيقتين 78 و(90+2).

وبهذا الفوز، رفع إنتر ميلان، رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما ظل أوراوا بلا نقاط في المركز الأخير.

بدأ إنتر بالشكل الصحيح، وضغط بقوة، وكاد أن يهدد مرمى الخصم الياباني بأول فرصة عبر زاليفسكي، الذي سدد كرة مرت من أمام المرمى، وفشل لاوتارو في متابعتها من القائم البعيد لتمر خارج الملعب.

وعلى عكس سير اللقاء، حصل أوراوا على أول فرصة من الناحية اليمنى، وترجمها لهدف أول بعد مرور كانيكو البارع من أوجوستو، ليمررها إلى واتانابي، الذي أسكنها الشباك بتسديدة أرضية.

Getty Images

وسيطر إنتر ميلان على اللعب تماما بعد الهدف، واقترب أكثر من مرة من المرمى عبر أوجوستو أولا، ثم هنريكي.

وفي الدقيقة 19 وقفت العارضة أمام هدف التعادل لإنتر ميلان، بعدما قابل لاوتارو، عرضية حولها برأسية في العارضة.

ورغم سيطرة الإنتر واستحواذه على الكرة، إلا أنه فشل في الوصول لمرمى أوراوا، وسط تماسك دفاعي للمنافس الياباني، الذي أغلق مناطقه الدفاعية.

ومع بداية الشوط الثاني، سحب كيفو مدرب إنتر ميلان، زاليفسكي وسيباستيانو إسبوزيتو، ودفع بمخيتريان وبيو إسبوزيتو.

Getty Images

وأطلق أصلاني، تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 56، أضاع ديماركو فرصة التعادل، بعدما تلقى تمريرة عرضية قابلها بتسديدة مباشرة بيسراه فوق العارضة.

وعاد أصلاني بمحاولة أخرى من خارج المنطقة، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى مرت أعلى المرمى، تلاها رأسية من المهاجم الشاب بيو مرت نحو الشباك العليا للمرمى.

وشهدت الدقيقة 71 أخطر فرص المباراة لصالح إنتر ميلان، بعد عدة تمريرات متقنة وصلت إلى مخيتريان، في موقف مميز للتسجيل، لكن اللاعب الأرميني سدد الكرة بجوار المرمى.

Getty Images

وأخيرا، تعادل إنتر عبر القائد لاوتارو الذي سجل هدفا رائعا، مستغلا ركنية نفذها باريلا على القائم القريب، قابلها التورو بتسديدة مقصية في الشباك بالدقيقة 78.

كاربوني الذي ظهر لأول مرة بعد تعافيه من الرباط الصليبي، أراد تجربة حظه بتسديدة قوية من على حدود المنطقة تصدى لها حارس الفريق الياباني.

وقتل كاربوني، المباراة، بالهدف الثاني لإنتر ميلان بالدقيقة (90+2) بعد حالة من الارتباك الدفاعي للخصم، ليطلق كاربوني، كرة أرضية يسكنها المرمى، ويمنح إنتر، فوزا قاتلا.

Getty Images