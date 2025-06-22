أخبار اليمن : الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الجرفي

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ الجرفيبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ، الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ ابراهيم زايد علي الجرفي، عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية وصاب السافل، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد الشيخ/ مطلق زايد علي الجرفي، والى نجل الفقيد الشيخ/ حسن ابراهيم زايد الجرفي، وإخوانه، وكافة آل الجرفي، في مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبر الشيخ جابر الوهباني باسمه ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.