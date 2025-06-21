عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرف على موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025، التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب لومين فيلد سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

يحتل باريس المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي سياتل في القاع دون رصيد، ويحتاج الفريق الفرنسي إلى الفوز للإبقاء على آماله في التأهل لثمن النهائي.

ويرصد كووورة في السطور التالية، موعد مباراة سياتل ساوندرز وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.