محضر شرطة يكشف كواليس أزمة زوجة حسام حسن بسبب فيلا الإسكندرية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كواليس ما تردد خلال الساعات الماضية موضحا أن حسام حسن لم يتقدم بأي بلاغات ضد أي شخص كما تردد خلال الساعات الماضية.

َواوضح المصدر أن حسام حسن يمتلك فيلا في الاسكندرية قام بتأجيرها منذ فترة طويله.وان زوجة حسام حسن حاولت الحصول على الفيلا من المستأجر “عنوة “، ليلجأ الثنائي ” المستأجر و زوجة حسام حسن إلى تحرير محاضر ضد بعضهما، مع التأكيد على أن الكابتن حسام حسن ليس طرفا نهائيا في الأزمة.

المستأجر رفض وقام بإبلاغ الشرطة وحرر محضر خاصة إنه يمتلك عقد ايجار منذ مارس الماضي لمدة سنة .

للتأكيد.. حسام حسن لم يحرر اي محاضر خاصة أنه ليس طرفا في الأزمة كما يردد البعض.

كما ينوه المحامي الخاص بالكابتن حسام حسن أنه يطالب الإعلام والمواقع والصحف الكبيرة بتحرى الدقة في نقل اي معلومات غير صحيحة، وأنه سيتم اللجوء للقضاء ضد بعض المواقع التي نقلت معلومات غير صحيحة بالمرة دون تحري الدقة، والتأكيد علي تواجد الكابتن حسام حسن في القاهرة في منزله.

المحامي الخاص بالكابتن حسام حسن، أكد أن المستأجر وزوجة الكابتن يتواجدان في أحد الأقسام بالإسكندرية وهذا تأكيد علي أن الكابتن حسام ليس طرفا نهائيا في الموضوع برمته .