unfollow مفاجئ يثير الجدل حول عودة سيلينا جوميز لحياة جاستين بيبر

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الأيام الأخيرة، تطورجديد في العلاقة المتشابكة بين سيلينا جوميز، وهايلي بيبر، بعدما ألغت كل منهما متابعة الأخرى على إنستجرام، الخطوة جاءت وسط تجدد الجدل حول ارتباط اسم كل منهما بالمغني جاستن بيبر، الذي ارتبط عاطفيا بسيلينا في السابق، وتزوج من هايلي لاحقا.

رسالة بالخطأ

الحديث عن التوتر بدأ بعد نشر جاستن بيبر، صورة جديدة له على غلاف مجلة فوغ، لاقت إعجاب سيلينا، بعدها، تم تداول أنباء عن رسالة خاصة بجاستين، أرسلتها سيلينا إلى أحد أصدقائها، لكنها وصلت بالخطأ إلى هايلي.

تفاعل الجمهور

تفاعل الجمهور مع التطورات الأخيرة كان واسعا، حيث تصدرت سيلينا وهايلي، قوائم البحث على تويتر وإنستجرام، وانقسم المتابعون بين مؤيد لسيلينا ومدافع عن هايلي، كما أن البعض رأى القصة أصبحت مستهلكة ويجب أن تتوقف، بينما أعاد آخرون نشر مقاطع قديمة تؤكد أن العلاقة بين سيلينا وجاستن كانت الأقرب إلى قلوبهم، وتمنوا عودتهما من جديد.

صمت مثير للجدل

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من سيلينا أو هايلي أو جاستن، مما أعاد إشعال التكهنات على مواقع التواصل، البعض اعتبر أن هذه الخطوة قد تمهد لإعادة التواصل بين سيلينا وجاستن، خاصة مع الصمت التام من جانبهما، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يعدو كونه خلافا جديدا في سلسلة من التوترات المستمرة.

جاستين وسيلينا

العلاقة بين سيلينا جوميز وجاستن بيبر، بدأت في 2010، واستمرت لعدة سنوات مع انقطاعات متكررة، حتى انفصلا نهائيا في 2018، وهو العام الذي أعلن فيه جاستن زواجه من هايلي، ومنذ ذلك الوقت، لم تتوقف التكهنات والاتهامات المتبادلة على السوشيال ميديا، وواجهت هايلي حملات تنمر متكررة، في حين حرصت سيلينا دائما على الدعوة للتسامح وعدم الكراهية.

ومع كل تطور جديد، يبقى هذا الثلاثي محط اهتمام الجمهور والإعلام، سواء عاد الحب القديم أو استمر الصمت.

أخر أعمال الثنائي

سيلينا جوميز تستعد حاليا لإطلاق موسم جديد من برنامجها الوثائقي My Mind and Me، إلى جانب مشاركتها في الموسم الرابع من مسلسل Only Murders in the Building، كما تعمل على ألبوم غنائي جديد من المتوقع صدوره نهاية العام الحالي.

أما جاستن بيبر، فيعود تدريجيا للأضواء بعد فترة من الغياب، وشارك مؤخرا في حفلات خاصة بأوروبا، كما يستعد لطرح مشروع موسيقي مشترك مع عدد من الفنانين العالميين، من بينهم باد باني وكاليد، إلى جانب تحضيره لجولة عالمية جديدة تحت الدراسة حاليا.