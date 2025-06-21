مانشستر سيتي مرشح للتأهل مبكرا لثمن نهائي مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- افادت توقعات الذكاء الاصطناعي ان مانشستر سيتي سيضمن تأشيرة التأهل للدور الثمن النهائي لمونديال الاندية من الجولة الثانية لدور المجموعات .

مانشستر سيتي فاز في الجولة الاولى على الوداد البيضاوي المغربي و سيلاقي في الجولة الثانية العين الاماراتي يوم الاثنين لحساب المجموعة السابعة من البطولة .

التوقعات تمنح مانشستر سيتي حظوظا نسبتها 91,7 % للفوز على العين بينما لا تمنح الاخير سوى 2,4 % لصنع مفاجأة و خطف النقاط الثلاث .