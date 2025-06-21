للمرة الثانية.. مبابي خارج قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، الغياب عن قائمة فريقه في مونديال الأندية للمباراة الثانية على التوالي.

وأعلن تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة باتشوكا المكسيكي، غدًا الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات للمونديال.

وغاب مبابي عن المباراة الأولى أمام الهلال، بعد إصابته بحمى حيث نقل إلى المستشفى.

كما شهدت القائمة غياب إدواردو كامافينجا وداني كارفاخال وفيرلاند ميندي وديفيد ألابا وإندريك.

قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا

حراسة المرمى: كورتوا – لونين – جونزاليس.

الدفاع: أرنولد – فاسكيز – جارسيا – روديجر – هويسين – يوسف لخديم – جاكوبو – أسينسيو – فورتيا – أجوادو.

الوسط: بيلينجهام – فالفيردي – مودريتش – تشواميني – جولر – سيبايوس – شيما – مونوز – مارتن.

الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – دياز – جونزالو.