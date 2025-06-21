شكرا لاهتمامكم بخبر مقتل «درع» نصر الله في ضربة إسرائيلية بإيران والان مع التفاصيل



قتل الحارس الشخصي للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله السبت في ضربة إسرائيلية بإيران قرب الحدود العراقية، وفق مسؤول في الجماعة اللبنانية.

ولقب حسين خليل بـ”أبو علي”، وكان يعرف بكونه “درع” نصرالله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول، خلال الحرب المفتوحة الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله.

وفي العراق، أكد ضابط في جهاز حرس الحدود لفرانس برس مقتل خليل وعنصر عراقي في فصيل “كتائب سيد الشهداء” العراقي “في ضربة لمسيرة إسرائيلية” بعد دخولهما إيران.

وفي وقت سابق، السبت، أعلنت إسرائيل أنها قتلت ثلاثة قياديين في الحرس الثوري الإيراني وقصفت موقعا نوويا في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء الحرب التي دخلت يومها التاسع بين الدولة العبرية وطهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان السبت أنه “قضى” على القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزادي، قائلا إنه كان “حلقة الوصل” بين إيران وحركة حماس. وأوضح أنه استهدِف “داخل شقة اختباء سرية” في منطقة قم جنوب طهران.

ويتبع فيلق القدس للحرس الثوري وهو معني بالعمليات الخارجية خصوصا دعم المجموعات الحليفة لإيران والمناهضة لإسرائيل في الشرق الأوسط مثل حزب الله اللبناني وحماس الفلسطينية.

كذلك، أعلن الجيش “القضاء” على بهنام شهرياري، مشيرا الى أنه “قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفيلق القدس”، وذلك في غارة على سيارته في غرب إيران، والقيادي الآخر في الحرس أمين بور جودكي الذي قاد “مئات” الهجمات بالمسيرات ضد إسرائيل.

من جانبها، أفادت وكالة إيسنا بمقتل أربعة عناصر من الحرس الثوري في ضربة اسرائيلية استهدفت معسكر تدريب في تبريز بشمال غرب البلاد.

كما أفادت وكالة إرنا الرسمية عن مقتل فتى في غارة إسرائيلية على مبنى في قم.

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